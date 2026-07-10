Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall an der B71 im Bereich Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am heutigen Freitag (10.07.2026) kam es gegen 06:40 Uhr auf der B71 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 30-jährige Beverstedter befuhr mit einem Kleintransporter den Heerstedter Mühlenweg aus Richtung Ortskern kommend in Richtung B71. Er bog nach links auf die B71 ein und missachtete die Vorfahrt eines auf der B71 aus Bremerhaven kommenden und in Richtung Beverstedt fahrenden 37-jährigen Pkw-Fahrers aus Gnarrenburg. Der Pkw-Fahrer versuchte noch dem Transporter auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Der Pkw wurde seitlich von dem Transporter getroffen und überschlug sich.

Die Fahrbahn musste kurzzeitig halbseitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschaden in Gesamthöhe von ca 36.000 Euro. Der beteiligte Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

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