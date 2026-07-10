Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trotz Auffahrunfall auf der BAB27 - Großes Glück im Unglück (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am gestrigen Donnerstag (09.07.2026) kam es gegen 14:40 Uhr im Bereich der BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein Stauende. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Wulsdorf.

Eine 26-jährige Bremerhavenerin befand sich mit ihrem PKW am Stauende auf dem Hauptfahrstreifen am Ende des Staus und musste verkehrsbedingt warten. Ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzugs übersah das Stauende und fuhr ungebremst mit einem Ausweichmanöver auf den Pkw der 26-jährigen Bremerhavenerin auf.

Durch die Kollision verletzte sich die 26-jährige Bremerhavenerin leicht. Das Fahrzeug der Bremerhavenerin war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdiens geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Bremerhavenerin hatte in ihrem PKW dabei noch großes Glück im Unglück. Der Sattelzugfahrer hatte die Situation augenscheinlich Sekundenbruchteile vor dem Aufprall noch erkannt und ein Ausweichmanöver durchgeführt. Bei einer vollständigen Kollision wären schlimmste Unfallfolgen sehr wahrscheinlich gewesen.

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