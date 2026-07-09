Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwertransport mit stark beschädigter Bereifung in Hemmoor kontrolliert (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Mittwoch (08.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeikommissariate Hemmoor und Geestland einen Schwertransport, welcher zunächst haltend an der Ecke Zentrumstraße/B495 stand.

Beladen war der Schwertransport mit einem Turmteil für Windkraftanlagen. Zunächst wurde der Transport zum nahe gelegenen Abstellort am Parkplatz in Hemmoor-Heeßel an der B495 begleitet. Eine genaue Kontrolle zeigte, dass mehrere Reifen am Fahrzeug massiv beschädigt waren.

Eine weitere Fahrt unter Last hätte schnell zu Reifenplatzern und damit potentiell auch zu schweren Unfällen führen können. Dem 33-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt. Da die Beschädigungen für jedermann sichtbar waren, hätte dem Fahrer der entsprechende Schaden auffallen müssen. Entsprechend wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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