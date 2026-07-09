Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Präventionshinweis - Ausnutzen von jungen Menschen für mögliche Geldwäsche

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. In der jüngeren Vergangenheit wurden der Polizei vermehrt Fälle bekannt, in denen zumeist Jugendliche gezielt angesprochen wurden.

Die Tatverdächtigen sprachen hierbei Jugendliche an, kleinere Beträge Bargeld zu leihen, um vor Ort kleinere Dinge zu kaufen. Dies ging einher mit der Aussage, dass den Jugendlichen das Geld umgehend zurücküberwiesen oder über Bezahldienste zurückgeschickt wird.

Oft wurden dann aber große Beträge geschickt und die Tatverdächtigen nötigten oder die Jugendlichen mit Ihnen zu einem Geldinstitut zu fahren, um das Geld in bar wieder abzuheben. Es ist zu vermuten, dass die entsprechenden Gelder aus Straftaten stammen. Verständigen Sie bei Bedrohungen oder verdächtigen Ansprachen umgehend die Polizei und lassen Sie sich nicht auf solche Taten ein. In Notfällen wählen Sie den Notruf 110.

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