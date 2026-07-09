POL-CUX: PKW-Fahrer übersieht Radfahrerin in Bad Bederkesa
Cuxhaven (ots)
Geestland/Bad Bederkesa. Am Mittwoch (08.07.2026) kam es gegen 19:00 Uhr in der Heuss-Straße in Bad Bederkesa zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad.
Ein beteiligter Ford Focus, geführt von einem 73-Jährigen Geestländer, übersah beim Fahren auf einen Parkplatz im Bereich einer Einmündung ein Fahrrad. Die 65-jährige Fahrradfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.
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