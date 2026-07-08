Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auf regennasser Fahrbahn verunfallt auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am Dienstagabend (07.07.2026), gegen 19:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde. Eine 44-jährige Bremerhavenerin wollte mit ihrem Pkw auf die BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven auffahren. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie ins Schleudern und touchierte die Seitenschutzplanke. Dabei verletzte sich die 44-Jährige leicht und musste in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

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