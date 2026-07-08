PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auf regennasser Fahrbahn verunfallt auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am Dienstagabend (07.07.2026), gegen 19:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde. Eine 44-jährige Bremerhavenerin wollte mit ihrem Pkw auf die BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven auffahren. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie ins Schleudern und touchierte die Seitenschutzplanke. Dabei verletzte sich die 44-Jährige leicht und musste in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren