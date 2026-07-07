Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Stinstedt (Gemeinde Börde Lamstedt) - PKW entwendet

Cuxhaven (ots)

Stinstedt. In der Zeit von Sonntag auf Montag (05./06.07.2026) kam es zu einem Einbruch in ein nahezu leerstehendes Einfamilienhaus in der Großen Dammstraße in Stinstedt.

Vom Grundstück wurde im Anschluss ein schwarzer VW T-Cross Baujahr 2023 entwendet.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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