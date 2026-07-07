POL-CUX: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Stinstedt (Gemeinde Börde Lamstedt) - PKW entwendet
Cuxhaven (ots)
Stinstedt. In der Zeit von Sonntag auf Montag (05./06.07.2026) kam es zu einem Einbruch in ein nahezu leerstehendes Einfamilienhaus in der Großen Dammstraße in Stinstedt.
Vom Grundstück wurde im Anschluss ein schwarzer VW T-Cross Baujahr 2023 entwendet.
Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
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