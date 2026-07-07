Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der BAB27 im Bereich Hagen +++++ LKW Unfall auf der BAB27 im Bereich Schwanewede führt zu starken Verkehrsbehinderungen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am gestrigen Montag (06.07.2026) kam es gegen 17:00 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 63-jähriger Mann aus Schiffdorf fuhr mit seinem Pkw ursprünglich auf dem Überholfahrstreifen, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem weiteren Pkw und der Seitenschutzplanke. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitt der 63-jährige einen medizinischen Notfall. Der Pkw des Verursachers erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

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Schwanewede/BAB27. Gegen 17:20 Uhr kam es auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Ihlpohl, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Lkw. Der 50-jährige Fahrzeugführer kam dabei aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Grünstreifen abseits der beginnenden Seitenschutzplanke zum Stehen.

Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Infolge der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung des Gespanns kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Erst gegen 21:30 Uhr waren die Arbeiten vor Ort beendet.

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