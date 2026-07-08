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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sattelschlepper kippt auf L118 um - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

L118/Wanna. Montagmorgen (06.07.2026, 07:57 Uhr) kam es auf der Landesstraße/Ecke Wanhöderner Weg in Wanna zu einem Verkehrsunfall.

Ein heller Pkw befuhr aus Wanna kommend die L118 in Fahrtrichtung Neuenwalde, als er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Der entgegenkommende Sattelschlepper, der mit Sand beladen war, versuchte nach rechts auszuweichen und geriet dabei mit den Reifen auf die Berme, wo das Fahrzeug aufgrund des hohen Gewichts tief einsank. Im weiteren Verlauf kippte das Gespann auf die rechte Seite. Infolgedessen waren umfangreiche Bergungsarbeiten notwendig.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Nun sucht die Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 nach Zeugen, die Hinweise zu dem hellen Pkw geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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