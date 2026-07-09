POL-CUX: PKW Brand in Geestland - historischer VW Bus ausgebrannt (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)
Geestland/Debstedt. Am heutigen Donnerstag (09.07.2026) kam es gegen 09:00 Uhr auf einem Grundstück an der Langener Sraße in Geestland zu einem PKW Brand.
Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brannte hierbei ein historischer VW Bus vollständig aus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Langener Straße kurzfristig voll gesperrt.
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