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POL-CUX: PKW Brand in Geestland - historischer VW Bus ausgebrannt (Foto im Anhang)

POL-CUX: PKW Brand in Geestland - historischer VW Bus ausgebrannt (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am heutigen Donnerstag (09.07.2026) kam es gegen 09:00 Uhr auf einem Grundstück an der Langener Sraße in Geestland zu einem PKW Brand.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brannte hierbei ein historischer VW Bus vollständig aus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Langener Straße kurzfristig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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