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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 500

Baden-Baden (ots)

Nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto hat sich ein 29 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen und wurde in eine Klinik gebracht. Der 29-Jährige war gegen 14.25 Uhr auf der B500 bergwärts in Richtung Sand unterwegs, als er auf Grund offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei mit dem VW Tiguan eines 72-Jährigen zusammenstieß. Der 72-jährige Fahrer des Volkswagen verletzte sich hierdurch leicht und begab sich selbstsändig in ärztliche Behandlung. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Der Motorradfahrer musste unterdessen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung zeitweise vollgesperrt und konnte gegen 18:20 Uhr wieder freigegeben werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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