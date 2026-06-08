POL-OG: Baden-Baden - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 500
Baden-Baden (ots)
Nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto hat sich ein 29 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen und wurde in eine Klinik gebracht. Der 29-Jährige war gegen 14.25 Uhr auf der B500 bergwärts in Richtung Sand unterwegs, als er auf Grund offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei mit dem VW Tiguan eines 72-Jährigen zusammenstieß. Der 72-jährige Fahrer des Volkswagen verletzte sich hierdurch leicht und begab sich selbstsändig in ärztliche Behandlung. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Der Motorradfahrer musste unterdessen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung zeitweise vollgesperrt und konnte gegen 18:20 Uhr wieder freigegeben werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.
/lb
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