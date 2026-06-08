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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten eskaliert

Lahr (ots)

Am Samstagnachmittag soll es in der Schwarzwalstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Männern im Alter von 30 und 33 Jahren gekommen sein, bei der einer der beiden ein Messer eingesetzt haben soll. Im Bereich eines dortigen Kreisverkehrs soll der 33-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf den 30-Jährigen aufgefahren sein, der ebenfalls mit einem Rad unterwegs war. Der jüngere der beiden Männer sei daraufhin zu Fall gekommen. Der mutmaßliche Angreifer soll sich dann auf den 30-Jährigen gestürzt und ihn zuerst geschlagen haben. Anschließend hätte der 33-Jährige ein Messer gezogen, mit dem er dann versucht haben soll, seinen mutmaßlich Bekannten zu verletzen. Dieser hätte sich gegen den Angriff gewehrt, woraufhin der mutmaßliche Angreifer von ihm abgelassen haben soll. Der jüngere Mann soll sich bei seinen Abwehrhandlungen leichte Verletzungen zugezogen haben. Warum es zu der Tat kam und wie sich der genaue Hergang gestaltete, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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