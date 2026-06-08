Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt

Kehl (ots)

Ein 22-jähriger muss nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am frühen Montagmorgen mit einer Strafanzeige rechnen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mit seinem BMW von einer Gaststääte zu einer Tankstelle in der Eugen-Ensslin-Straße gefahren sein. Dort konsumierte er offenbar weitere alkoholische Getränke, bevor er erneut in sein Fahrzeug einstieg. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte saß der 22-Jährige auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs, als dieses mit laufendem Motor und im Leerlauf befindlicher Automatik begann rückwärts. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Den 22-jährigen Erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. /jg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell