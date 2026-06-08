Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Trunkenheitsfahrt

Biberach (ots)

Eine Fahrt in Schlangenlinien zwischen Gengenbach und Biberach hatte für einen 47-jährigen Autofahrer am Sonntagabend einen Aufenthalt in einer Polizeidienststelle zur Folge. Gemeldet wurde die auffällige Fahrweise des Mannes auf der B33 kurz nach 21:15 Uhr. Eine Streife konnte den mutmaßlich Fahruntüchtigen anschließend am Fahrzeug in der Nähe seiner Wohnung im Breich Lahr antreffen. Da der Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, stattdessen aber einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille vorweisen konnte, wurde er zum Polizeirevier Lahr verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Das Polizeirevier Haslach ermittelt gegen den 47-Jährigen nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

/lh

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