Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Achern (ots)

In der Nacht auf Sonntag soll es in der Bert-Brecht-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gekommen sein. Bislang unbekannte Täter sollen zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr ein Fenster des Mehrparteienhauses aufgehebelt und im Anschluss eine gesamte Wohnung durchwühlt haben. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/lb

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