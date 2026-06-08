POL-OG: Achern - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht
Achern (ots)
In der Nacht auf Sonntag soll es in der Bert-Brecht-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gekommen sein. Bislang unbekannte Täter sollen zwischen 0 Uhr und 0.30 Uhr ein Fenster des Mehrparteienhauses aufgehebelt und im Anschluss eine gesamte Wohnung durchwühlt haben. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.
/lb
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell