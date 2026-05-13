Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und stößt mit Baum zusammen

Rudolstadt/Breitenherda (ots)

Am Dienstag, dem 12.05.2026, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer die Kranichfelder Straße in Breitenherda in Richtung Remda. In der Ortslage Breitenherda kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund des Unfalls kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

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