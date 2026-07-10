Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Täterfestnahme nach Aufbruch zweier Snackautomaten in Hagen und in Beverstedt - Zeugenaufruf nach weiterem Automatenaufbruch in Geestenseeth

Cuxhaven (ots)

Hagen/Beverstedt/Geestenseth. Heute Nacht (10.07.2026) kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr zunächst zu einem Aufbruch eines Snackautomaten in Beverstedt-Hollen im Schuldamm. Aufmerksame Anwohner wurden durch laute Geräusche geweckt, hielten Nachschau und stellten zwei Personen fest, welche sich an einem Snackautomaten zu schaffen machten. Die Täter flüchteten anschließend und konnten durch die fahndenden Einsatzkräfte zunächst nicht gestellt werden.

Kurze Zeit später wurde durch Anwohner aus Hagen ein weiterer Snackautomatenaufbruch gemeldet, wo ebenfalls zwei Täter gesehen wurden. Vor Eintreffen der Polizeikräfte waren die Täter bereits auf der Flucht. Ein verdächtiges Fahrzeug konnte jedoch unweit des Tatortes kontrolliert werden. In dem Fahrzeug konnte eine große Menge Diebesgut unter anderem in Form von E-Zigaretten festgestellt werden.

Die vermeintlichen Täter im Fahrzeug wurden vorläufig festgenommen. Bei den Männern handelt es sich um einen 18-jährigen aus Loxstedt und um einen 16-jährigen Jugendlichen. Gegen beide werden nun Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls geführt. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest.

In der Nacht vom 09.07.2026 auf den 10.07.2026 kam es zu einem weiteren Aufbruch eines Snackautomaten im Bereich des örtlichen Kreisverkehrs in Geestenseth. Die Verglasung des Automaten wurde eingeschlagen und aus diesem wurden E-Zigaretten entwendet. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wenn es Zeugen zu diesem Sachverhalt gibt werden diese gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen diesen Taten wird geprüft.

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