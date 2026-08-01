Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Heppenheim (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026 zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Straße "Laudenbacher Tor" in Heppenheim (Höhe Hausnummer 8 - angrenzend zur Martin-Buber-Schule) zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (Skoda Scala) war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug (Aufgrund des Schadensbildes handelte es sich vermutlich um ein Fahrrad) beschädigte den Skoda Scala vermutlich beim Vorbeifahren. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 2000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

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