PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall,Hünstetten, Bechtheim, Bundesstraße 417 12.07.2026, 13:20 Uhr

(pl)Am Sonntagmittag kam es auf der B 417 bei Hünstetten-Bechtheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Autofahrer gegen 13:20 Uhr mit seinem Fahrzeug von Ketternschwalbach kommend von der L 3031 auf die B 417 auf, als es zum Zusammenstoß mit einem auf der Bundesstraße fahrenden Pkw kam. Infolge des Zusammenstoßes verstarb der Autofahrer noch an der Unfallörtlichkeit. Seine Beifahrerin musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen und beide Fahrzeuge sichergestellt. Ein Polizeihubschrauber wurde für Übersichtsaufnahmen angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der besagte Streckenabschnitt gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizei in Idstein zu melden.

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