PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brauner Kia auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

Brauner Kia auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet, Taunusstein-Wehen, Seelbacher Weg, Mittwoch, 08.07.2026, 18:45 Uhr bis 19:20 Uhr

(kq)Am Mittwochabend kam es in Taunusstein-Wehen zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsgeschäfts. Die Geschädigte stellte ihren braunen Kia zwischen 18:45 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Parkplatz im Seelbacher Weg ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Heckschürze auf der Fahrerseite fest.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer (06124) 70780 zu melden.

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