PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Café eingestiegen +++ Telefonbetrüger aktiv

Bad Schwalbach (ots)

1. In Café eingestiegen,

Bad Schwalbach, Badweg, Festgestellt: Montag, 06.07.2026

(fh)Über das zurückliegende Wochenende brachen Unbekannte in ein Bad Schwalbacher Café ein. Am Montagvormittag fiel Verantwortlichen des Cafés im Badweg auf, dass Einbrecher dessen Zugangstür aufgehebelt und anschließend lediglich ein Starkstromkabel entwendet hatten. Die Höhe des Sachschadens ist dabei deutlich höher als der Wert des Diebesguts.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Telefonbetrüger aktiv,

Taunusstein, Samstag, 04.07.2026

(fh)Am Samstag wurde ein Senior aus Taunusstein Opfer von falschen Bankmitarbeitern. Er erhielt am besagten Tag einen Anruf eines angeblichen IT-Mitarbeiters seiner Hausbank. Über eine geschickte Gesprächsführung erzielte der dreiste Unbekannte, dass der Taunussteiner eine größere Überweisung auf ein fremdes Konto tätigte.

Es gilt:

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

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