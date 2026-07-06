PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Duo schlägt auf Mann +++ Fahrrad aus Keller entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Duo schlägt auf Mann,

Eltville, Friedrichstraße, Samstag, 04.07.2026, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde ein Mann in Eltville von zwei Unbekannten angegriffen. Den Angaben des 69-Jährigen nach, sei er gegen 02:30 Uhr in der Friedrichstraße von zwei "arabisch aussehenden" Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren unvermittelt aufgefordert worden, ihnen seine Wertsachen zu übergeben. Anschließend habe ihn einer mit der Faust, der andere mit einem Gegensand geschlagen. Ohne an Beute gelangt zu sein flüchteten die beiden anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

2. Fahrrad aus Keller entwendet,

Geisenheim, Im Sonnenreich, Freitag, 03.07.2026 bis Sonntag, 05.07.2026

(fh)In Geisenheim haben am Wochenende Fahrraddiebe zugeschlagen. Zwischen Freitag und Sonntag begaben sich die Täter unbemerkt zu dem Gemeinschaftskeller einer Reihenhaussiedlung "Im Sonnenreich" und stahlen aus diesem ein rund 1.000 Euro teures Fahrrad.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

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