PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Alleinunfall mit Motorrad +++ Taxifahrt endet in Handgreiflichkeit +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

Alleinunfall mit Motorrad

Rüdesheim am Rhein zw. Presberg und Lorch, L3272 Freitag, 03.07.2026, 17:08

(cg) Ein 18-Jähriger Mann aus Kemel befuhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die L3272 von Presberg kommend in Fahrtrichtung Lorch. In einer Linkskurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Nach dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und erlitt dabei Verletzungen im Beinbereich. Zur weiteren Abklärung kam der Unfallverursacher in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 6000,00EUR geschätzt.

Taxifahrt endet in Handgreiflichkeit

Rüdesheim am Rhein OT Assmanshausen, Rheinuferstraße 6 Freitag, 03.07.2026, 22:11 Uhr

(cg) Ein 40-Jähriger Mann aus Ginsheim-Gustavsburg war Fahrgast in einem Taxi und ließ sich von Rüdesheim nach Assmanshausen fahren. Bei der Ankunft am vereinbarten Ziel, stritt sich der Fahrgast mit dem Taxifahrer um die Begleichung des Fahrpreises. Der Streit eskalierte dermaßen, dass der Fahrgast dem Taxifahrer gegenüber handgreiflich wurde. Des Weiteren beschädigte der Fahrgast das Taxifahrzeug VW Caddy. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00EUR. Der 40-Jährige Gustavsburger muss sich nun einem Verfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Heidenrod-Dickschied, L 3035 Samstag, 4. Juli 2026, 12:44 h

(ms) Ein 68jähriger Mainzer befuhr mit seinem Piaggio-Roller in einer Gruppe die L 3035 von Dickschied kommend in Richtung L 3033 (Wisperstrecke). Er kam aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Roller wird auf etwa 1000,- EUR geschätzt.

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