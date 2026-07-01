PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendliche in Linienbus belästigt +++ Sachbeschädigung an Schule +++ Einbruch in Tankstelle

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendliche in Linienbus belästigt,

Hünstetten, Beuerbach, Linie 250, Am Kreuzborn, Montag, 29.06.2026, 20:20 Uhr

(cm) Am Montagabend ist eine Jugendliche in einem Linienbus von einem unbekannten Mann belästigt worden.

Gegen 20:00 Uhr stieg die Jugendliche am Busbahnhof in Idstein in die Linie 250 in Richtung Aarbergen. Kurz vor der Haltestelle "Am Kreuzborn" in Hünstetten wurde sie von einem unbekannten Mann zunächst geschubst und anschließend gegen ihren Willen am Gesäß berührt.

Die Jugendliche suchte sich daraufhin einen anderen Sitzplatz. Der Unbekannte verließ den Bus an der Haltestelle "Am Kreuzborn". Der Tatverdächtige wurde als etwa 20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und von dünner Statur beschrieben. Er habe blonde Haare gehabt. Zur Tatzeit habe er ein rosa T-Shirt getragen.

Begleitet wurde der Mann von einer weiteren männlichen Person. Diese soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Der Begleiter habe braune Haare und einen schwarzen Drei-Tage-Bart gehabt. Er habe ein weißes Hemd mit schwarzer Aufschrift, eine dicke Silberkette sowie einen schwarzen Rucksack getragen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 entgegen.

2. Sachbeschädigung an Schule,

Hünstetten-Wallrabenstein, Auf der Weid, Montag, 29.06.2026, 22:00 Uhr bis Dienstag, 30.06.2026, 12:00 Uhr

(cm) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter eine Schule in der Straße "Auf der Weid" in Hünstetten-Wallrabenstein beschädigt.

Zwischen 22:00 Uhr und 12:00 Uhr zerstörten die Täter zunächst einen Mülleimer auf dem Schulhof. Anschließend beschädigten sie die Glasscheibe der Eingangstür. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer Telefonnummer (06126) 93940 bei der Polizei zu melden.

3. Einbruch in Tankstelle,

Idstein, Rudolfstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 03:05 Uhr

(nm) Am Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in Idstein ein und stahlen eine Geldkassette.

Gegen 03:05 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zur Tankstelle. Dort entnahmen sie eine leere Geldkassette. Daraufhin versuchten sie einen Rollladen aufzubrechen, um Zugang zu den dahinter befindlichen Zigaretten zu gelangen. Ohne darin erfolgreich zu sein, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06126) 93940 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

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