PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bushaltestelle und Sitzbank beschädigt +++ Unfallflucht in Niedernhausen-Königshofen

Bad Schwalbach (ots)

1. Bushaltestelle und Sitzbank beschädigt, Idstein-Heftrich, Raiffeisenstraße, Sonntag, 28.06.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 29.06.2026, 08:00 Uhr

(kq)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte in der Raiffeisenstraße in Idstein-Heftrich eine Bushaltestelle und eine öffentliche Sitzbank beschädigt.

Unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Glasscheibe der Bushaltestelle ein. Darüber hinaus wurden Teile einer öffentlichen Sitzbank angezündet, wodurch diese in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 93940 entgegen.

2. Unfallflucht in Niedernhausen-Königshofen, Niedernhausen-Königshofen, Mühlweg, Freitag, 26.06.2026, 19:30 Uhr bis Sonntag, 28.06.2026, 13:00 Uhr

(kq)Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag ist in Niedernhausen-Königshofen ein weißer Tesla bei einer Unfallflucht beschädigt worden.

Die Eigentümer hatten das Fahrzeug im Mühlweg in Höhe der Hausnummer 2 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, wurde der Tesla im Frontbereich der Fahrerseite durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Die verursachende Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 93940 entgegen.

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