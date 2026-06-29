PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht in Taunusstein-Hahn +++ Motorradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht in Taunusstein-Hahn,

Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, Freitag, 26.06.2026, 15:40 Uhr bis 20:00 Uhr

(kq)Am Freitagnachmittag ist in der Mühlfeldstraße in Taunusstein-Hahn ein geparkter Smart bei einer Unfallflucht beschädigt worden.

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug zwischen 15:40 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 30 abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fuhr sie zunächst nach Hause und bemerkte dort den Schaden an ihrem Smart. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den geparkten Smart und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 0 zu melden.

2. Motorradfahrer bei Unfall leichtverletzt, Landesstraße 3374, zwischen Langenseifen und Bundesstraße 260, Sonntag, 28.06.2026, 11:00 Uhr

(kq)Am Sonntagvormittag ist ein Motorradfahrer auf der L3374 bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Der 25-jährige Fahrer einer Honda befuhr gegen 11:00 Uhr die L3374 aus Richtung Langenseifen kommend in Richtung B260. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte.

Der 25-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus dem Motorrad aus, weshalb die Fahrbahn für Reinigungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden musste.

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