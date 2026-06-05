Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Festakt "75 Jahre Bundespolizei" - Presseeinladung zum Festakt am 12. Juni 2026 im Filmpark Babelsberg (Potsdam)

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Hierzu lädt der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, zu einem zentralen Festakt am Freitag, 12. Juni 2026 von 15:00 bis 17:00 Uhr ein. Es werden mehr als 2.200 Gäste in der Metropolis-Halle des Filmparks Babelsberg erwartet.

Die Festrede hält der Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Näheres bitten wir die beiliegenden Einladung zu entnehmen.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell