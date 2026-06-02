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BPOLP Potsdam: Bilanz des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes - Fortführung der Einsatzmaßnahmen an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei führte am zurückliegenden Wochenende an insgesamt 50 Bahnhöfen den dritten bundesweiten Schwerpunkteinsatz im Jahr 2026 zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität durch.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeipräsidium
Telefon: (0331) 97 997 9410
Fax: (0331) 97 997 1010
E-Mail: presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell

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