BPOLP Potsdam: Bilanz des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes - Fortführung der Einsatzmaßnahmen an gewaltbelasteten Bahnhöfen
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Potsdam (ots)
Die Bundespolizei führte am zurückliegenden Wochenende an insgesamt 50 Bahnhöfen den dritten bundesweiten Schwerpunkteinsatz im Jahr 2026 zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität durch.
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