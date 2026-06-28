PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher am Werk +++ Mehrere Körperverletzungen +++ E-Scooter-Diebstahl +++ Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille +++ Verkehrsunfälle +++

Bad Schwalbach (ots)

Haus durchsucht und Tresor aufgebrochen

Niedernhausen, Dr.-Jakob-Wittemann-Straße, Donnerstag, 25.06.2026, 18:30 Uhr bis Samstag, 27.06.2026, 09:35 Uhr

(fs) In dem oben genannten Zeitraum ereignete sich in Niedernhausen ein Wohnungseinbruch. Als der 41-jährige Geschädigte am Samstagmorgen nach Hause kam, bemerkte er, dass die Räume des Hauses durchwühlt waren. Der unbekannte Täter betrat während der Abwesenheit des Bewohners das Grundstück und hebelte ein Kellerfenster des Einfamilienhauses auf. In Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Hierbei stieß der Täter auf einen Tresor, welchen er gewaltsam öffnete. Aus diesem wurde unter anderem Bargeld, Gold und Schmuck entwendet. Der Täter flüchtete unbemerkt. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein zu wenden.

Einbrecher scheitert an Haustür,

65343 Eltville am Rhein, Friedrichstraße, Mittwoch, 10.06.2026, bis Donnerstag, 25.06.2026

(Sw) Wie der Polizei erst am gestrigen Samstag bekannt wurde, kam es vermutlich im Zeitraum vom 10. Juni bis 25. Juni 2026 zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus in der Eltviller Friedrichstraße. Ein Bewohner des Hauses stellte nach längerer Abwesenheit Spuren des versuchten Einbruchs an der Hauseingangstür fest. Durch die Beamten der Eltviller Polizei wurde eine Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeistation Eltville unter (06123) 9090-0 entgegen.

Streit wegen Parksituation eskaliert in Handgreiflichkeiten, 65396 Walluf, Rheinstraße, Samstag, 27.06.2026, 09:00 Uhr

(Sw) Die Polizei in Eltville wurde am Samstag gegen 09:00 Uhr in die Rheinstraße in Walluf gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Grund der Auseinandersetzung war ein zunächst verbaler Streit wegen eines geparkten Fahrzeuges. Der 34-jährige Beschuldigte habe zunächst mehrfach auf den 40-jährigen Geschädigten eingeschlagen und die Angriffe auch nicht beendet, als sein Gegenüber bereits am Boden lag. Damit nicht genug, setzte er sich schließlich auf ihn und habe ihn gewürgt, bis es dem 34-Jährigen gelang, den Täter von sich zu stoßen. Sein Angreifer setzte die Attacken fort, indem er nun mehrfach auf den am Boden Liegenden eintrat. Erst, als Unbeteiligte auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und sich verbal bemerkbar machten, hörten die Angriffe auf. Der 34-Jährige erlitt mehrere Verletzungen, die aber nicht vor Ort behandelt werden mussten. Die Eltviller Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

16-Jähriger mehrfach mit Faust geschlagen, 65510 Idstein, Stettiner Straße, Samstag, 27.06.2026, 21:30 Uhr

(Sw) Zwei 16-Jährige gerieten am Samstagabend, vermutlich aufgrund vorangegangener Streitigkeiten, in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei einer der beiden mehrfach durch Faustschläge getroffen wurde. Erst durch das Eingreifen von Unbeteiligten konnte der Aggressor von weiteren Schlägen abgehalten werden. Die Idsteiner Polizei konnte den Täter, einen Idsteiner, antreffen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Attackierte mit Wohnsitz in Niedernhausen wurde durch die hinzugerufenen Rettungskräfte für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus verbracht. Der 16-jährige Idsteiner muss sich nun in einem Verfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Zwei Männer schlagen sich aus nicht bekannten Gründen, 65346 Eltville am Rhein, Erbacher Straße, Sonntag, 28.06.2026, 00:05 Uhr

(Sw) In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen sich ein 37-jähriger aus Bad Vilbel und ein 23-Jähriger aus Mainz in der Erbacher Straße in Eltville. Bei der Befragung durch die vor Ort entsandte Streife konnte sich keiner der beiden daran erinnern, wie es überhaupt zu der Auseinandersetzung kam und wie diese stattgefunden haben soll. Es ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum bei den beiden Kontrahenten. Der Mainzer wurde durch die ebenfalls vor Ort gerufenen Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und schließlich in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Er trug mehrere Blessuren im Gesicht davon. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Beamten eingeleitet.

Diebstahl von E-Scooter während Schwimmbadbesuch, 65385 Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Freitag, 26.06.2026, von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(Sw) Während sich die rechtmäßige Eigentümerin eines E-Scooters im Schwimmbad aufhielt, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug. Der E-Scooter wurde im Bereich eines Fahrradstellplatzes in der Kastanienallee, gesichert durch ein zusätzliches Schloss, abgestellt. Bei Rückkehr nach dem Schwimmbadbesuch konnte nur noch besagtes Schloss vorgefunden werden. Am E-Scooter war zuletzt das Versicherungskennzeichen "368 LBM" angebracht. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des E-Scooters der Marke "Segway" nimmt die Polizeistation Rüdesheim telefonisch unter (06722) 9112-0 entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit mehr als zwei Promille, 65385 Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Samstag, 27.06.2026, 23:30 Uhr

(Sw) Am späten Samstagabend wurde die Rüdesheimer Polizei zu einer Tankstelle in die Geisenheimer Straße in Rüdesheim gerufen. Aufgefallen war einem Zeugen ein PKW der Marke BMW, besetzt mit drei Personen, die augenscheinlich alle stark alkoholisiert waren. Dank der Zeugenangaben konnte die eingesetzte Streife den Fahrer schließlich identifizieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 40-jährige Beschuldigte mit Wohnsitz in Geisenheim wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zusätzlich wurde sein Führerschein sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeistation fußläufig verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfall mit Leichtverletzten

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 26.06.2026, 09:22 Uhr

(fs) Am Freitag erschien eine Rettungswagenbesatzung bei der Polizeistation Rüdesheim, um einen Verkehrsunfall zu melden. Hierbei fuhr die 20-jährige Fahrzeugführerin mit dem Rettungswagen im Rahmen eines dringenden Einsatzes beim Ausparken gegen eine Hauswand. Durch den Aufprall wurde ihre 36-jährige Kollegin, welche zu dieser Zeit einen Patienten behandelte, nach ersten Einschätzungen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden am Rettungswagen und an der Hauswand von insgesamt 1.850,- Euro.

Schaden verursacht und geflüchtet,

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee 3, Samstag, 27.06.2026, 21:45 bis 23:15 Uhr

(fs) Am Samstagabend kam es auf dem Parkplatz des Asbach-Bades zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Halterin, ein schwarzer Opel Corsa, war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkt. Als sie am späten Abend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte diese einen frischen Schaden auf der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür und der Stoßstange fest. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 3.000,- Euro geschätzt. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim zu wenden.

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