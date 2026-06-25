PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gehebelt und eingebrochen +++ Autofahrerin kollidiert mit Baum +++ Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Gehebelt und eingebrochen,

Niedernhausen, Freiherr-vom-Stein-Straße, Mittwoch, 24.06.2026, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich in Niedernhausen ein Wohnungseinbruch. Im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr betraten die Unbekannten ein Grundstück in der Freiherr-vom-Stein-Straße und hebelten dort die Zugangstür zu einem Anbau auf. Im Inneren angekommen, durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen nach wurde lediglich ein Schlüsselbund gestohlen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

2. Autofahrerin kollidiert mit Baum,

Bundesstraße 260, Heidenrod-Grebenroth, Mittwoch, 24.06.2026, 15:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ist eine Autofahrerin in Folge eines Unfalls mit einem Baum kollidiert. Die 53-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 15:45 Uhr auf der Bundesstraße 260 von Bad Schwalbach kommend in Richtung Koblenz unterwegs. In Höhe Heidenrod-Grebenroth kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte dabei eine Leitplanke und stieß letzendes mit einem Baum zusammen. Hierbei zog sich die 53-Jährige Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Fahrzeug erlitt einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

3. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Donnerstag, 04.06.2026, 18:05 Uhr

(fh)Bereits am Donnerstag, dem 04.06.2026, ereignete sich in Rüdesheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls. Den Angaben eines 63-jährigen Rennradfahrers nach, sei er gegen 18:05 Uhr auf der Kastanienallee in Richtung "Auf der Lach" unterwegs gewesen. Vor ihm sei eine etwa 55 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren, ebenfalls auf einem Fahrrad gefahren. Der Rennradfahrer habe die Vorausfahrende überholen wollen und dies per Klingel angekündigt. Während des Überholvorgangs soll es dann zu einem Fahrmanöver der Dame gekommen sein welches den 63-Jährigen zum Ausweichen gezwungen habe. Dabei stürzte der Mann und zog sich diverse Verletzungen zu. Aufgrund dessen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Die Personalien der Radfahrerin stehen fest. Die Personalien der beteiligten Radfahrerin sind bereits bekannt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizeistation Rüdesheim Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

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