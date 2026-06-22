PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Mülltonnen brennen +++ Fahrräder aus Holzverschlag gestohlen +++ Großflächiges Graffiti in den Weinbergen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Mülltonnen brennen,

Geisenheim, Behlstraße, Sonntag, 21.06.2026, 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag brannten in Geisenheim mehrere Mülltonnen. Gegen 05:00 Uhr informierten Anwohner die Feuerwehr über den Brand in der Nähe des Kinos in der Behlstraße. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen 4 Tonnen in Brand. Auch ein nahegelegener Rollladen war durch die Hitze beschädigt worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Entstehung des Brandes aufgenommen. Hinweise werden dabei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Fahrräder aus Holzverschlag gestohlen, Niedernhausen, Germanenweg, Freitag, 19.06.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 20.06.2026, 17:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag wurden in Niedernhausen Fahrräder von einem Grundstück entwendet. Zu einem bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt waren die Diebe auf ein Grundstück im Germanenweg gelangt und hatten dort einen Holzverschlag aufgehebelt. Aus diesem nahmen sie ein Mountainbike sowie ein Pedelec an sich und flüchteten mit der Beute im Wert von etwa 3.000 Euro über alle Berge.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Großflächiges Graffiti in den Weinbergen, Rüdesheim am Rhein, Flurstück "Roseneck", Donnerstag, 18.06.2026, 23:00 Uhr bis Freitag, 19.06.2026, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte ein großflächiges Graffiti in die Weinberge von Rüdesheim gesprüht. Der Schriftzug wurde mit weißer Farbe auf eine dortige Flurstützmauer im Bereich "Roseneck" angebracht. Eine Reinigung der Stelle wurde durch die Stadt Rüdesheim bereits beauftragt.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zu den verursachenden Personen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell