Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Trickdiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 27.05.2026, gegen 10.15 Uhr, wurde eine 88-jährige Frau aus Bobenheim-Roxheim in der Wormser Landstraße, Höhe des Fußgängerüberweges am Friedhof, von einer bislang unbekannten Täterin angesprochen und zunächst nach einer Apotheke gefragt. Im Laufe des Gespräches legte die unbekannte Frau der Geschädigten ungefragt eine Kette um den Hals. Als die Geschädigte ihren Missmut kundtat, verschwand die Täterin in Richtung Friedhof. Erst kurze Zeit später bemerkte die Geschädigte, dass im Zuge des Umhängens der fremden Kette ihre eigene Goldkette vom Hals entwendet wurde. Die Täterin wird beschrieben als klein, etwa 30 bis 40 Jahre alt und dunklere mittellange Haare.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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