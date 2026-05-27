Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto in Vollbrand

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026, gegen 23:30 Uhr kam es auf der L532 bei Schifferstadt zu einem Vollbrand eines Autos. Der Fahrer nahm während der Fahrt auf der A61 ein Zischen und einen Leistungsverlust wahr. Während er die A61 auf die L532 verließ kam es bereits zur Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Wenige Augenblicke später stand der komplette PKW in Vollbrand. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten und sich vom Auto entfernen. Er blieb hierbei unversehrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

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