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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund einer Ölspur

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026, gegen 14 Uhr befuhr die 17-jährige Motorradfahrerin den Kreisel in der Speyerer Straße. Aufgrund einer Ölspur verlor die Fahrerin die Kontrolle und fiel zu Boden. Sie musste aufgrund leichter Verletzungen und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Ölspur bis zu dem verursachenden Omnibus im Ortsgebiet Haßloch verfolgt werden. Auslöser für die Ölspur war vermutlich ein Defekt im Tank. Gegen den 37-jährigen Busfahrer wurde ein Strafverfahren unter anderem aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Ölspur wurde bis zur Reinigung abgesichert, um weitere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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