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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Fußgängerin

Frankenthal (ots)

Am 26.05.2026, gegen 17.00 Uhr, wollte eine 73-jährige Frau aus Frankenthal die Elsa-Brandström-Straße vom Parkplatz der Stadtklinik zum gegenüberliegenden Supermarkt überqueren. Zur gleichen Zeit bog ein 53-jähriger Mann aus Sankt Wendel mit seinem Pkw vom dortigen Parkplatz kommend nach links in die Elsa-Brandström-Straße in Richtung Kreisel ein und übersah hierbei die Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzte Streife bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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