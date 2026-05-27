Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall auf K 2 - Person verletzt

Lambsheim (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 kam es gegen 07:50 Uhr im Bereich Lambsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin vom Eppsteiner Weg in Lambsheim nach links in die Kreisstraße 2 einbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts aus Fahrtrichtung Maxdorf kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision verlor die 65-jährige Fahrerin des aus Richtung Maxdorf kommenden Pkws die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Pkw geriet zunächst auf die Mittelinsel der Fahrbahn und anschließend in den angrenzenden Feldbereich, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Die schwer verletzte Pkw-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen, über die genauen Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 5000 EUR, ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

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