Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Gasaustritt nach Beschädigung einer Gasleitung

Hambühren (ots)

Am 26. Mai wurden die Ortsfeuerwehren Hambühren und Oldau gegen 10:30 Uhr zu einem Gasaustritt in den Fuhrberger Weg nach Hambühren alarmiert. Bei Bauarbeiten auf einem Recyclingbetrieb wurde die im Boden liegende Leitung eines Gastanks beschädigt, wodurch unkontrolliert Gas austrat.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Gasgeruch wahrnehmbar. Der betroffene Bereich wurde umgehend abgesperrt und das angrenzende Bürogebäude vorsorglich evakuiert. Mitarbeiter des Betriebs hatten zuvor bereits vorbildlich den Gashaupthahn des Tanks geschlossen und damit den Gasaustritt gestoppt.

Unter Atemschutz prüften Einsatzkräfte mit Gasmessgeräten die Umgebung und das Innere des Bürogebäudes, um eine mögliche explosionsfähige Gaskonzentration auszuschließen. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Während des Einsatzes kam es im Bereich des Fuhrberger Wegs zu Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz bereits eine knappe Dreiviertelstunde später beendet werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hambühren und Oldau mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften.

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