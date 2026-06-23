PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorrad gestohlen +++ Unerlaubter Badespaß endet mit Platzverweis

Bad Schwalbach (ots)

1. Motorrad gestohlen,

Eltville, Matheus-Müller-Straße, Freitag, 19.06.2026, 13:30 Uhr bis Samstag, 20.06.2026, 15:00 Uhr

(fh)Am Wochenende stahlen Unbekannte in Eltville ein Motorrad der Marke BMW. Am Samstagnachmittag stellte der Besitzer einer gelben BMW K 1200 RS in der Matheus-Müller-Straße fest, dass diese nicht mehr an Ort und Stelle war. Unbekannte hatten diese im Zeitraum seit Freitagmittag unbemerkt entwendet. Zuletzt war das Kennzeichen SWA-LI 1 angebracht gewesen. Wie die Täter vorgegangen sind, ist bisher unklar. Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise zum Diebstahl des rund 4.000 Euro teuren Zweirads unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Unerlaubter Badespaß endet mit Platzverweis, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rosentalstraße, Dienstag, 23.06.2026, 00:30 Uhr

(fh)In Hallgarten ist eine Gruppe in der Nacht zum Dienstag in ein Freibad eingestiegen und hat dort unerlaubt gebadet. Gegen 00:30 Uhr meldete eine Anwohnerin mehrere Personen, die sich in der Rosentalstraße im dortigen Freibad aufhalten würden. Vor Ort traf die Polizei dann fünf Personen im Alter von 18 bis 22 Jahren an, welche zuvor über den Zaun des Freibads geklettert waren und sich dann dort eine Abkühlung verschafft hatten. Die Beamten stellte die Personalien der Beteiligten fest, leiteten Verfahren wegen Hausfriedensbruchs ein und sprachen Platzverweise aus.

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