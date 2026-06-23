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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Besonders schwerer Fall des Diebstahls am Umschlagbahnhof Kornwestheim - Bundespolizei sucht Zeugen

Kornwestheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juni 2026, 16:30 Uhr, und Samstag, dem 20. Juni 2026, 08:00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Umschlagbahnhofs Kornwestheim zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände und brachen insgesamt sechs Container auf. Aus diesen wurden verschiedene Wertgegenstände entwendet, darunter Werkzeuge sowie mehrere Kabeltrommeln. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelangten die Tatverdächtigen vermutlich über die Umzäunung auf das Gelände des Umschlagbahnhofs. Die vorgefundene Spurenlage deutet zudem darauf hin, dass das Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert wurde. Als möglicher Abstell- oder Verladeort kommt hierbei die Parkbucht der Westendstraße auf der Höhe des Umschlagbahnhofs in Kornwestheim in Betracht.

Die Bundespolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Umschlagbahnhofs oder der Westendstraße beobachtet haben, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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