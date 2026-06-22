Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Am Sonntagmorgen (21.06.2026) leistete ein 28-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Gegen 06:55 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den 28-Jährigen aufmerksam und führte eine Personenkontrolle bei dem Mann durch. Hierbei zeigte sich der deutsche Staatsangehörige von Beginn an unkooperativ und aggressiv. Als die Beamten den Verdächtigen durchsuchten, sprach dieser mehrere Beleidigungen aus und leistete schließlich körperlichen Widerstand gegen die Maßnahme. Aufgrund seines Verhaltens musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde der Mann zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, wobei er die Einsatzkräfte mehrfach bedrohte.

Was den 28-Jährigen zu seinem Verhalten veranlasste, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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