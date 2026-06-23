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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 15-Jähriger überquert Gleise - Lokführer leitet Schnellbremsung ein

Neckarelz (ots)

Am Montagnachmittag (22.06.2026) kam es gegen 16:22 Uhr zwischen den Haltepunkten Neckarelz und Binau zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte die Triebfahrzeugführerin einer S-Bahn der Linie S1 bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h eine Person im Gleisbereich. Die Lokführerin soll umgehend eine Schnellbremsung eingeleitet haben und kam wenige Meter vor der Person zum Stehen. Anschließend informierte sie die Bundespolizei über den Sachverhalt. Die männliche Person flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den Jugendlichen kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofs Neckarelz antreffen und an die Bundespolizei übergeben.

Gegen den 15-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 40 Reisende. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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