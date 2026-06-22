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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am S-Bahnhaltepunkt

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und weiteren, zum Teil unbekannten Verdächtigen, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2026) am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Stadtmitte.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige gegen 03:55 Uhr auf einer Bank gesessen und auf eine S-Bahn gewartet haben, als er von einem 20-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit unvermittelt beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf kam es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen sowie dem 20-Jährigen und dessen bislang unbekannten Begleitern. Im Rahmen dessen wurde der 26-Jährige mit afghanischer Staatsangehörigkeit offenbar von den Verdächtigen gemeinschaftlich geschlagen und gewürgt. Hierbei wurde mutmaßlich auch seine Bekleidung beschädigt. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Situation aufmerksam und kontrollierte die Personen. Hierbei flüchteten die Begleiter des 20-Jährigen vom Tatort.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020, oder per E-Mail: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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