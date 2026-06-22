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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 14-Jährigen kam es am Samstagmittag (20.06.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wartete die Geschädigte gegen 16:45 Uhr gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Begleiterin am Bahnsteig 13 auf einen Zug. Hierbei soll ein 51 Jahre alter Verdächtiger der deutschen Staatsangehörigen gegen ihren Willen kraftvoll an das Gesäß gefasst haben. Hierdurch wurde offenbar auch die Hose der 14-Jährigen beschädigt. Alarmierte Beamte der Bundespolizei konnten den Verdächtigen noch am Tatort antreffen und auf die Dienststelle verbringen. Da sich der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit hierbei psychisch auffällig verhielt, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik verbracht.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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