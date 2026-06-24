PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Senior fällt auf Betrugsmasche rein +++ Motorradfahrer stürzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Senior fällt auf Betrugsmasche rein,

Idstein, Dienstag, 02.06.2026,

(fh)Bereits Anfang des Monats wurde ein Senior aus Idstein um einen hohen Geldbetrag betrogen. Die Tat wurde erst verspätet angezeigt. Am Dienstag, dem 02.06.2026 erhielt der Mann einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten "Frank Weber". Dieser tischte dem Angerufenen die dreiste Lügengeschichte auf, dass eine rumänische Diebesbande unterwegs sei, welche es auf das Vermögen des Idsteiners abgesehen hätte. Das Geld auf seinem Konto sei demnach nicht mehr sicher und solle sicherheitshalber an die "Polizei" überwiesen werden. Der 80-Jährige überwies daraufhin einen hohen fünfstelligen Betrag auf das Konto der Kriminellen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Motorradfahrer stürzt,

Schlangenbad-Niedergladbach, Landesstraße 3035, Dienstag, 23.06.2026, 19:40 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ist ein Jugendlicher mit einer Leitplanke kollidiert und hat sich verletzt. Gegen 19:40 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem Motorrad der Marke KTM die Landesstraße 3035 von Niedergladbach in Richtung der Landesstraße 3033. Im Verlauf einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad und stieß mit einer Leitplanke zusammen. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Sein Motorrad, an dem ein Schaden von 3.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden.

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