PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstähle von Zweirädern

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrrad am Bahnhof entwendet,

Lorch, Bahnhof, Mittwoch, 24.06.2026, 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs haben Unbekannte am Bahnhof von Lorch ein Citybike gestohlen. Gegen 08:00 Uhr hatte der Besitzer eines schwarz-grünen Citybikes seinen Drahtesel mit einem Schloss gesichert am Bahnhof abgestellt. Als er gegen 20:00 Uhr zum Bahnhof zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schloss mithilfe eines Werkzeugs aufgebrochen und das rund 1.000 Euro teure Fahrrad gestohlen worden war.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. E-Scooter von Unbekannten vor Schule gestohlen, Rüdesheim-Eibingen, Breslauer Straße Donnerstag, 25.06.2026, 07:45 Uhr bis 12:05 Uhr

(fh)Vor einem Schulgelände in Rüdesheim-Eibingen wurde am Donnerstagvormittag ein E-Scooter entwendet. In der Zeitspanne von 07:45 Uhr bis 12:05 Uhr suchten die Langfinger das Schulgelände in der Breslauer Straße auf und nahmen von diesem den Scooter der Marke "Ninebot" an sich, mit dem sie kurzerhand das Weite suchten.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

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