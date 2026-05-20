Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Pegel überreicht Förderbescheid in Dargun
Schwerin (ots)
Landesinnenminister Christian Pegel wird am Samstag in der Gemeinde Dargun symbolisch einen Zuwendungsbescheid für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an Bürgermeisterin Jana Böttcher übergeben.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.
Termin: Samstag, 23. Mai 2026, 16.30 Uhr
Ort: Rathaus, Platz des Friedens 6, 17159 Dargun
Für die Sanierung des Großspielfelds mit der Erneuerung des Kunstrasens und Ballfangzauns erhielt die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung über 300.000 Euro.
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