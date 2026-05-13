Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Dr. Stefan Metzger zum Direktor der Fachhochschule ernannt

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Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel hat heute Dr. Stefan Metzger zum Direktor der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern ernannt. Der 60jährige promovierte Jurist übernimmt damit offiziell die Leitung der Güstrower Hochschule und steht somit an der Spitze der zentralen Bildungsinstitution für den öffentlichen Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die aktuell über 1.000 Studierende und Auszubildende sowie rund 220 Mitarbeitende zählt.

Innenminister Christian Pegel: "In den vergangenen Jahren hat Herr Dr. Metzger bereits Verantwortung für die Hochschule übernommen und wichtige Entwicklungen begleitet. Dass dieser Weg mit ihm an der Spitze fortgeführt werden kann, ist ein gutes und wichtiges Signal für die Hochschule. Er steht für Kontinuität und die Fähigkeit, neue Impulse zu setzen und die Hochschule zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Leitung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern nun dauerhaft in die Hände einer erfahrenen und bewährten Führungspersönlichkeit gelegt wird. Für die anstehenden Aufgaben wünsche ich Dr. Metzger weiterhin viel Erfolg und viel Kraft für die kommenden Entscheidungen."

Der neue Direktor ist tief mit der Hochschule verwurzelt: Dr. Stefan Metzger ist seit 2009 in verschiedenen Funktio-nen an der Hochschule tätig. So hatte er bis 2015 die Leitung des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung inne, bevor er 2016 Verwaltungsleiter und Justitiar wurde. Zuvor war Dr. Stefan Metzger über zehn Jahre als Referent in verschiedenen Bereichen des Innenministeriums M-V tätig, die einen hohen fachlichen Bezug zur Hochschule haben. Dr. Stefan Metzger ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt seit fast drei Jahrzehnten in der Barlachstadt Güstrow.

"Ich freue mich darauf, mich nun voll und ganz auf die Leitung unserer Hochschule zu fokussieren und ihre strategische Weiterentwicklung intensiv voranzubringen. Die Hochschule beschreitet aktuell den Weg eines nachhaltigen, zukunftsfähigen und digitalen Wandels. Meine Bestätigung als Direktor durch das Kabinett schafft hierfür Gewissheit und Verlässlichkeit. Sichtbar wird der Wandel unter anderem mit der bevorstehenden Namensänderung in "Hochschule für den öffentlichen Dienst Mecklenburg-Vorpommern" und einem neuen modernen Markenauftritt", so Dr. Stefan Metz-ger. Für die anstehenden Aufgaben setzt er auf ein bewährtes Team: "Ich freue mich, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Direktorin für Lehre und Forschung an der Hochschule, Dr. Anne Melzer, fortführen zu können. Die Stelle der Verwaltungsleitung wird derweil ausgeschrieben."

Die Amtseinführung des Direktors wird am 15. Juni 2026 um 14:00 Uhr im Festsaal der Hochschule stattfinden. Medien-vertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Begleitung der Veranstaltung eingeladen.

Hintergründe

Zum beruflichen Werdegang - Seit 13.05.2026 Direktor der FHöVPR M-V

- 01.07.2021 - 12.05.2026 kommissarischer Direktor der FHöVPR M-V

- seit 15.02.2016 Verwaltungsleiter, Beauftragter für den Haushalt und Beauftragter für den Arbeitsschutz der FHöVPR M-V

- 01.11.2015 - 30.09.2023 Justitiar der FHöVPR M-V

- 2009-2015 Leiter des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung der FHöVPR M-V

- 1996-2009 Referent in verschiedenen Bereichen des Innenministeriums M-V

- 1995-1996 Abteilungsleiter im Landesamt für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten in Nostorf/Horst bei Boizenburg

- 1995 Rechtsanwalt in Koblenz

- 1995 Promotion

- 1993-1995 Rechtsreferendariat beim Oberlandesgericht Koblenz; Abschluss: 2. jur. Staatsexamen

- 1991-1993 Dissertation bei Prof. Dr. Löwer, Universität Bonn

- 1985-1991 Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg im Breisgau und in Bonn; Abschluss: 1. jur. Staatsexamen

- 1985 Abitur am Gymnasium in Pulheim (bei Köln)

Zur Fachhochschule

Die Fachhochschule in Güstrow ist für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich.

Derzeit absolvieren 1.059 Personen ein Studium (515), eine Ausbildung (335) oder eine Aufstiegsqualifizierung (209) an der Fachhochschule.

Im Jahr 2025 konnten die Tagungen und Fortbildungen der Fachhochschule 10.637 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen.

Mit aktuell 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Fachhochschule eine große Arbeitgeberin in der Region.

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