PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Korrektur der Pressemeldung vom 28.06.2026 +++

Bad Schwalbach (ots)

In der heute am Vormittag veröffentlichten Pressemeldung kam es unter der Überschrift "Parksituation eskaliert in Handgreiflichkeiten" zu einer unrichtigen Altersangabe im Text. Die korrigierte Fassung lautet:

(Sw) Die Polizei in Eltville wurde am Samstag gegen 09:00 Uhr in die Rheinstraße in Walluf gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Grund der Auseinandersetzung war ein zunächst verbaler Streit wegen eines geparkten Fahrzeuges. Der 34-jährige Beschuldigte habe zunächst mehrfach auf den 40-jährigen Geschädigten eingeschlagen und die Angriffe auch nicht beendet, als sein Gegenüber bereits am Boden lag. Damit nicht genug, setzte er sich schließlich auf ihn und habe ihn gewürgt, bis es dem 40-Jährigen gelang, den Täter von sich zu stoßen. Sein Angreifer setzte die Attacken fort, indem er nun mehrfach auf den am Boden Liegenden eintrat. Erst, als Unbeteiligte auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und sich verbal bemerkbar machten, hörten die Angriffe auf. Der 40-Jährige erlitt mehrere Verletzungen, die aber nicht vor Ort behandelt werden mussten. Die Eltviller Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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