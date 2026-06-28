PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Zwei Pkw mutwillig zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Im Feld;

Tatzeitzeit: Zwischen 26.06.206, 11:00 Uhr und 27.06.2026, 09:00 Uhr;

Einen grau-schwarzen Kia Sportage und einen grauen Toyota beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt-Biemenhorst. In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagmorgen standen die Autos an der Straße Im Feld. Der Unbekannte zerkratzte die Kofferraumhaube des Kia sowie die Motorhaube des Toyota. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 13:31

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Welfenstraße; Unfallzeit: 22.06.2026, 08:50 Uhr, Einen schwarzen Land Rover angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Am Montagmorgen, gegen 08:50 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 11:01

    POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden-Ammeloe, Hauptstraße; Unfallzeit: 25.06.2026, 20.45 Uhr; Schwere Verletzungen zog sich eine 48-jährige Vredenerin am Donnerstagabend bei einem Alleinunfall zu. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Hauptstraße in Vreden-Ammeloe in Richtung B 70. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf der ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 11:00

    POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

    Stadtlohn (ots) - Unfallort: Stadtlohn, Schanzring; Unfallzeit: 25.06.2026, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr; Einen grauen Mercedes Benz angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Der Wagen stand Donnerstag, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr am Fahrbandrand an der Straße Schanzring. Der Unfallverursacher beschädigte diesen hinten rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren