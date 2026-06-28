Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Zwei Pkw mutwillig zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Im Feld;

Tatzeitzeit: Zwischen 26.06.206, 11:00 Uhr und 27.06.2026, 09:00 Uhr;

Einen grau-schwarzen Kia Sportage und einen grauen Toyota beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt-Biemenhorst. In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagmorgen standen die Autos an der Straße Im Feld. Der Unbekannte zerkratzte die Kofferraumhaube des Kia sowie die Motorhaube des Toyota. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell