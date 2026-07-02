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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Schwalbach (ots)

Unfallflucht auf Parkplatz,

Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 26.06.2026, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(kq)Am vergangenen Freitagvormittag ist auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmittelgeschäfts in der Wiesbadener Straße in Idstein ein schwarzer Mazda bei einer Unfallflucht beschädigt worden.

Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Mazda. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 93940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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